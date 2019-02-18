Й. Бё: рад, что наконец-то смог найти свою стрельбу

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от выступления в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Сборная Норвегии в составе Ветле Шосты Кристиансена, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд заняла третье место.



«После провала в предыдущих гонках я настраивался показать сегодня хороший результат. На этой неделе я потратил много сил на то, чтобы снова найти свою стрельбу, и рад, что сегодня наконец-то всё получилось. Просто старался работать как обычно», — приводит слова лидера общего зачёта Кубка мира Biathlon.com.ua.

Победу в смешанной эстафете одержали французы, вторыми стали немцы. Сборная России, за которую выступали Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место.