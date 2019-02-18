Поварницын: мне очень нравится Америка, я люблю эту страну

Российский биатлонист Александр Поварницын признался, что ему было очень приятно выступить на североамериканских этапах Кубка мира.

«Мне очень нравится Америка, я люблю эту страну, не побоюсь этого слова. Россию люблю так же. Я считаю себя человеком мира, люблю нашу планету.



Было напряжённо, перелетал с места на место, тяжело с логистикой. Но это опыт, было интересно посмотреть страну. Практика показала, что задержка с доставкой оружия не очень повлияла на стрелковые кондиции. Как соскучиться по оружию, если ты с ним работаешь 10 лет?» – сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Сборная России, в составе которой выступили Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева, заняла седьмое место в смешанной эстафете в Солт-Лейк-Сити.

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