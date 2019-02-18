5 российских ходоков, уличённых в сотрудничестве с Чёгиным, не будут отстранены

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что пятеро российских ходоков, присутствовавших на одном сборе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чёгиным, не будут отстранены от участия в соревнованиях. В этот список вошли Сергей Широбоков, Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова и Сергей Шарыпов.

Чёгин побывал на сборе российских ходоков в Киргизии в апреле 2018 года.

«Спортсмены, которые были в первый раз уличены в сотрудничестве с дисквалифицированными тренерами, согласно общероссийским антидопинговым правилам, не могут быть отстранены от участия в соревнованиях либо в централизованных сборах. Им было вынесено предупреждение. Но если эти спортсмены совершат подобное нарушение ещё раз, то в отношении их будут инициированы дела о возможном нарушении антидопинговых правил», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

В 2016 году Чёгин был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА за неоднократные допинговые нарушения воспитанников.