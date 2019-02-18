Вирер: очень рада, что пришлось бежать на круг больше, просто счастлива!

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала победу в супермиксте на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Она выступала вместе с Лукасом Хофером.

«Я очень рада, что пришлось бежать на круг больше, просто счастлива! Всё вышло неплохо — трасса была быстрой, поэтому было не очень тяжело, да и стрельба сегодня не подвела. Конечно, мы знали, что при хорошей работе на огневых будет шанс на пьедестал, но всё-таки не были уверены в конечном результате. Рада, что у нас получилось победить!



На чемпионате мира супермикст будет перед масс-стартом, да и до этого будут тяжёлые гонки — посмотрим, как всё сложится. Будем советоваться с тренерами, смотреть, кто на тот момент будет в лучшей форме.



Теперь мы едем домой. Несколько дней отдыха, а потом пятидневный сбор в Антхольце — и в Эстерсунд на чемпионат мира. Надеюсь, мы сможем показать там хорошие результаты», — цитирует Вирер Biathlon.com.ua.

Второе место в гонке заняли австрийцы, третьими стали французы.

Хофер: упал, уходя со стрельбища, но палку сломал позже — при передаче эстафеты