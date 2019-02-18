Домрачева и Бьорндален уступили победу в Гонке легенд Скардино и Новикову

Белоруска Надежда Скардино и Сергей Новиков выиграли смешанную эстафету на Гонке легенд биатлона, которая прошла в Раубичах (Беларусь) накануне старта чемпионата Европы. Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и восьмикратный чемпион ОИ норвежец Уле-Эйнар Бьорндален проиграли победителям всего 3,2 секунды.
Третье место заняла двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, бежавшая в паре с норвежцем Фруде Андресеном.
Президент СБР Владимир Драчёв в паре с болгаркой Екатериной Дафовской занял седьмое место. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и немка Симоне Хаусвальд стали девятыми.
Биатлон. Гонка легенд. Раубичи, Беларусь
Смешанная эстафета
1. Надежда Скардино (Беларусь) – Сергей Новиков (Беларусь) – 10.30,1 (1)
2. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – отставание 3,2 (4)
3. Анна Богалий (Россия) – Фруде Андресен (Норвегия) – +51,1 (2)
4. Коринн Ниогре (Франция) – Ларс Бергер (Норвегия) – +1.21,5 (4)
5. Елена Петрова (Украина) – Андрей Дериземля (Украина) – +1.23,3 (5)
6. Карин Оберхофер (Италия) – Халвард Ханеволд (Норвегия) – +1.31,1 (4)
7. Екатерина Дафовска (Болгария) – Владимир Драчев (Россия) – +1.37,9 (4)
8. Флоранс Баверель (Франция) – Венсан Дефран (Франция) – +1.57,5 (6)
9. Симоне Хаусвальд (Германия) – Сергей Чепиков (Россия) – +2.01,8 (5)
10. Елена Зубрилова (Беларусь) – Пьер Альберто Каррара (Италия) – +2.40,4 (4)