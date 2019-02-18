Домрачева и Бьорндален уступили победу в Гонке легенд Скардино и Новикову

Белоруска Надежда Скардино и Сергей Новиков выиграли смешанную эстафету на Гонке легенд биатлона, которая прошла в Раубичах (Беларусь) накануне старта чемпионата Европы. Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и восьмикратный чемпион ОИ норвежец Уле-Эйнар Бьорндален проиграли победителям всего 3,2 секунды.

Третье место заняла двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, бежавшая в паре с норвежцем Фруде Андресеном.

Президент СБР Владимир Драчёв в паре с болгаркой Екатериной Дафовской занял седьмое место. Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков и немка Симоне Хаусвальд стали девятыми.

Биатлон. Гонка легенд. Раубичи, Беларусь

Смешанная эстафета

1. Надежда Скардино (Беларусь) – Сергей Новиков (Беларусь) – 10.30,1 (1)

2. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – отставание 3,2 (4)

3. Анна Богалий (Россия) – Фруде Андресен (Норвегия) – +51,1 (2)

4. Коринн Ниогре (Франция) – Ларс Бергер (Норвегия) – +1.21,5 (4)

5. Елена Петрова (Украина) – Андрей Дериземля (Украина) – +1.23,3 (5)

6. Карин Оберхофер (Италия) – Халвард Ханеволд (Норвегия) – +1.31,1 (4)

7. Екатерина Дафовска (Болгария) – Владимир Драчев (Россия) – +1.37,9 (4)

8. Флоранс Баверель (Франция) – Венсан Дефран (Франция) – +1.57,5 (6)

9. Симоне Хаусвальд (Германия) – Сергей Чепиков (Россия) – +2.01,8 (5)

10. Елена Зубрилова (Беларусь) – Пьер Альберто Каррара (Италия) – +2.40,4 (4)