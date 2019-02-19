Тандреволд: до Олимпиады Экхофф в любом случае не разрешат уйти

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф призналась, что в прошлом году раздумывала о завершении карьеры, но в итоге передумала, в том числе и потому, что в команду включили её подругу Ингрид Ландмарк Тандреволд.

«По окончании прошлого сезона я думала об этом. Начать новый сезон было нелегко, но, думаю, сейчас всё хорошо. У меня есть отличная подруга в команде. Я люблю весело проводить время, а не просто сидеть в номере. Здорово, что Ингрид в команде. Хотелось бы думать, что она мне также рада. В нашей команде прекрасная атмосфера», — приводит слова Экхофф NRK.

Тандреволд так прокомментировала решение Экхофф продолжить выступления: «Я продлила ей карьеру? Расцениваю это как комплимент. Тириль в любом случае не разрешат уйти до Олимпиады. Это абсолютно исключено».

Обе биатлонистки вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде с 7 по 17 марта.