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Пидгрушная: у меня очень сильное сердце, простая кардиограмма не покажет болезни

Пидгрушная: у меня очень сильное сердце, простая кардиограмма не покажет болезни
Другие / Биатлон

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная, досрочно закончившая сезон из-за проблем с сердцем, рассказала о своём состоянии.

«В этой ситуации не было каких-то прогнозов, только внутренние предчувствия. Диагноз невозможно было подтвердить в обычных условиях, поэтому ни спортивный врач, ни тренер не могли этого предусмотреть. Такое в нашей команде случилось впервые за много лет. Врач неоднократно проводил кардиограмму, однако никаких отклонений выявлено не было.

Кардиограмма в спокойном состоянии у меня сейчас идеальная. У меня очень сильное сердце, простая кардиограмма не покажет болезнь. Только комплексное обследование помогло всё вовремя обнаружить», — цитирует Пидгрушную издание XSport.

Биатлонистка Пидгрушная досрочно завершила сезон из-за проблем с сердцем
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