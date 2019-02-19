Пидгрушная: у меня очень сильное сердце, простая кардиограмма не покажет болезни

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная, досрочно закончившая сезон из-за проблем с сердцем, рассказала о своём состоянии.



«В этой ситуации не было каких-то прогнозов, только внутренние предчувствия. Диагноз невозможно было подтвердить в обычных условиях, поэтому ни спортивный врач, ни тренер не могли этого предусмотреть. Такое в нашей команде случилось впервые за много лет. Врач неоднократно проводил кардиограмму, однако никаких отклонений выявлено не было.

Кардиограмма в спокойном состоянии у меня сейчас идеальная. У меня очень сильное сердце, простая кардиограмма не покажет болезнь. Только комплексное обследование помогло всё вовремя обнаружить», — цитирует Пидгрушную издание XSport.