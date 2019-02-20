Ярошенко: Логинов украсит чемпионат мира, у сборной России будут медали

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону.

«Думаю, что сборная России хорошо выступит на чемпионате Европы. Медали будут. Команда готовилась целенаправленно, готовилась в горах, поэтому эффект должен быть. Логинов усилит команду и украсит этот турнир, создаст дополнительный интерес. Но что касается его перспектив относительно чемпионата мира, то здесь, дай бог, чтобы человек восстановился и подготовился. Хоть и говорят, что времени на подготовку к Эстерсунду будет достаточно, но остаётся-то всего около двух недель. Это не так много. Я не буду критиковать решение спортсмена и его тренера — посмотрим», — приводит слова Ярошенко сайт телеканала «Матч ТВ».