Черезов: шансы Гараничева на медаль чемпионата мира высоки

Член правления Союза биатлонистов России, трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал медальный прогноз главного тренера сборной России Анатолия Хованцева на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсундке с 7 по 17 марта.

По словам Хованцева, от мужской команды ожидаются две медали, от женской — одна.

«Анатолий Николаевич – главный тренер, и он очень близок со спортсменами в том плане, что регулярно с ними на контакте, практически весь год находится рядом. Поэтому ему виднее, в каком состоянии находится команда. Он сказал две медали у мужчин? Значит, скорее всего, рассчитывают на эстафету и на одну из индивидуальных дисциплин.



Объективно говоря, больше всего шансов у Логинова, но и шансы Гараничева высоки. Вообще будем надеяться на лучшее. Если ребята будут отлично справляться со стрельбой, шансы у многих повышаются. Не только у Логинова и Гараничева. Самое главное – близкая к идеальной стрельба должна быть в командных дисциплинах. Если парни не просто будут закрывать все мишени, а стрелять без дополнительных патронов, как у нас говорят, пять из пяти, то, конечно, это шанс завоевать медаль.



Думаю, что одна медаль у женщин – это, скорее всего, эстафета. Что касается личной дисциплины, то в индивидуальной гонке может побороться лидер команды Екатерина Юрлова, а в спринте – Светлана Миронова. У неё неплохие скорости. Но опять же – нужно справляться со стрельбой», — цитирует Черезова «Спорт день за днём».

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