IBU запустил веб-портал для получения анонимной информации о правонарушениях

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о запуске веб-портал для осведомителей по вопросам расследуемых правонарушений, сообщает официальный сайт организации.

На сайте можно передать любую информацию, связанную с предметами расследований. Имя адресанта сведений сохраняется в тайне. Доступ к руководством сайтом имеют только члены комиссии и члены IBU.

Напомним, в ноябре 2018 года была создана внешняя независимая комиссия по расследованию обвинений. Причиной создания организации стали многочисленные обвинения в коррупции, выдвинутые в сторону IBU за последние годы. Председателем комиссии стал английский юрист Джонатан Тейлор. Комиссия не будет иметь никакой зависимости от IBU и будет уполномочена провести полное расследование всех антидопинговых и иных вопросов, связанных с продолжающимся разбирательствами.