Сливко, Старых, Елисеев и Цветков выступят в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах

Стал известен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету, которая пройдёт сегодня, 21 февраля, в рамках чемпионата Европы в Раубичах (Беларусь).

Российскую команду представят Виктория Сливко, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Максим Цветков. Гонка начнётся в 19:00 по московскому времени.

Действующими чемпионами Европы являются представители Украины: Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артём Прима и Дмитрий Пидручный. В прошлом году сборная России в составе Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова пришла к финишу со вторым результатом.

Напомним, по итогам первого соревновательного дня российские биатлонисты на смогли попасть на пьедестал почёта в индивидуальных гонках. Лучшим результатом является пятое место Матвея Елисеева.

Чемпионат Европы по биатлону завершится в воскресенье, 24 февраля.