Эберг: думала, что контролирую условия, но ветер оказался более хитрым

Олимпийская чемпионка 2018 года шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). На четырёх огневых рубежах она допустила три промаха.

«Я начала очень быстро. После первой стрельбы я почувствовала, что контролирую условия, но ветер оказался более хитрым, чем я думала. Я промахнулась на первой «стойке» и второй „лёжке“ и не очень довольна этим», — приводит слова Эберг Biathlon.com.ua.

Второе место в гонке заняла украинка Юлия Журавок. Тройку замкнула хозяйка соревнований Ирина Кривко. Лучшей среди россиянок стала Виктория Сливко, допустившая три промаха и занявшая шестое место.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 24 февраля.