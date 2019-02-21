Хованцев: порадовал ли результат Елисеева? Откровенно — да

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил выступление россиян в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший пятое место.

«Если говорить об итогах индивидуальной гонки на чемпионате Европы, то сказались погодные условия. Сильный ветер. Спортсмены старались выдерживать порывы, но всё равно надо было быстрее отстрелять и уйти. Неизвестно, сколько по времени можно пережидать порывы ветра.



Порадовал ли результат Елисеева? Откровенно — да. У него было столько штрафных минут, и он всё равно зашёл в топ-6. Назидательного разговора с ним не было. Просто поговорили, что неправильно уходить с пристрелки, не услышав поправки», — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

В женских соревнованиях Виктория Сливко продемонстрировала шестой результат.