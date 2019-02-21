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Хованцев: на ЧМ поедут почти все участники ЧЕ. Планируем взять 7 человек

Хованцев: на ЧМ поедут почти все участники ЧЕ. Планируем взять 7 человек
Другие / Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о формировании состава на чемпионат мира в Эстерсунде и оценил важность чемпионата Европы в Раубичах.

«На чемпионат мира поедут практически все участники чемпионата Европы. Мы планируем взять семь человек. Сейчас пробежим спринт и посмотрим тех, кто будет на сборе. По индивидуальной гонке на чемпионате Европы нельзя судить. Практически это была лотерея.

Мы не подходим так, что это чисто подготовительный этап к чемпионату мира. Это важный старт с психологической точки зрения. И никто не снимает с нас ответственности, чтобы на чемпионате Европы были хорошие результаты и медали. В индивидуальной гонке — не получилось. Хотя тот же Елисеев и Малышко не сильно прошли первый круг, а потом был хороший ход», — цитирует Хованцева сайт «Матч ТВ».

Чемпионат мира пройдёт с 7 по 17 марта.

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