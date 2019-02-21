Елисеев: жена сказала, что я молодец

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Раубичах, где он занял пятое место.

«Гонка прошла нормально, но надеюсь, мы ещё разгонимся. Жена сказала, что я молодец, хотя я не разделяю её мнения. Всё-таки многовато промазал. Наверное, я более критично оцениваю свои выступления. Хотя, когда Аня сама бегала, она тоже себя оценивала более строго, чем я. На первой «стойке» у меня были очень сложные условия, меня постоянно сдувало, но в любом случае надо было работать лучше. Самочувствие нормальное, но не идеальное. Есть хорошая крейсерская скорость, но надо добавлять к чемпионату мира», — цитирует Елисеева официальный сайт СБР.

Супругой Елисеева является биатлонистка Анна Щербинина.