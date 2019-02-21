Павлова — о победе в супермиксте: прости, Дима Малышко, я пыталась

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала победу на чемпионате Европы в одиночной смешанной эстафете. Партнёром Павловой был Дмитрий Малышко.



«Полегчает ли после этой победы? Не знаю. Не чувствовала себя уверенной в ходе. Спасибо сервис-бригаде, спасибо тренерам. Спасибо, что вели по гонке. Лыжи работали отлично. Да, я завалила «лёжку», я сделала поправку, вообще не понимала, куда выстрелила. Потом, оказывается, там поддувал ветерок и пуля в пулю были на 9-10 часов. То есть пришлось отыгрывать ногами.

Прости, Дима, но я пыталась. Это достаточно быстрая гонка, надо было быстро проходить дистанцию, кто умеет бегать такие короткие отрезки, а также быстро и чётко стрелять. Скорострельность помогала больше отыгрывать. Как тренеры объяснили выбор в мою пользу? Наверное, скорострельность и то, что я уверенно себя чувствую на коротких эстафетных дистанциях. Мне нравятся контактные гонки», — цитирует Павлову сайт «Матч ТВ».