Миронова: обрадовалась, что побегу эстафету, но было волнительно

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Перед стартом гонки Миронова заменила Ирину Старых, у которой возникли проблемы со спиной.



«Сообщили вечером в среду, что заменю Ирину Старых и побегу второй этап. Не знаю, что с Ириной. Обрадовалась решению тренера, но было волнительно.



Сразу старалась отыгрывать. Круг скоростной, трасса ледяная. Освещение не очень хорошее. Когда темнеет, плохо видно мишени. Не следила за соперницами, старалась максимально быстро проходить все круги. Делала свою работу, не хотела ничего никому доказывать. Наверное, довольна своей работой. Долго работала на рубежах, буду исправляться», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

Старых не смогла выступить в эстафете из-за боли в спине, её заменила Миронова