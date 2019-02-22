Хованцев: мы не планировали, что Логинов поедет в Северную Америку

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему сомневался в целесообразности выступления Александра Логинова на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Сегодня, 22 февраля, стало известно, что Логинов участия в соревнованиях не примет.

«По какой причине были сомнения? Скажем так, мы не планировали, что он поедет в Северную Америку… По девушкам проблем нет. Ирина Старых себя чувствует хорошо, будет заявлена на предстоящую гонку. Из Беларуси мы уезжаем в воскресенье на поезде. Поедем на сбор в Санкт-Петербург», — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».

23 февраля в Раубичах пройдут спринтерские гонки, 24-го — гонки преследования.

С 7 по 17 марта в Эстерсунде состоится чемпионат мира по биатлону.