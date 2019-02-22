Самуэльссон: на ЧЕ много болельщиков из России, они поддерживали меня

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился впечатлениями от победы на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь) в смешанной эстафете.

«Я люблю последний этап, потому что там всё решается. В принципе эта часть эстафеты наиболее захватывающая, здесь много давления, но в то же время есть много адреналина.



Я всегда стараюсь бороться. Я думаю, что соревнования здесь — это хорошая тренировка, это своеобразный толчок, так как, если мне придётся соперничать с Йоханнесом Бё в Эстерсунде, придётся тоже мотивировать себя, и поэтому такой настрой мне понадобится. Я старался с самого начала показать всё, что могу.

На чемпионате Европы много болельщиков из России, они великолепны, они поддерживали меня. Они хотят смотреть хороший биатлон, и мне это импонирует», — цитирует Самуэльссона Rusbiathlon.

Сборная России в смешанной эстафете заняла четвёртое место.

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