Малышко первым из россиян стартует в спринте на ЧЕ по биатлону в Раубичах

Стал известен стартовый лист мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

Первым из российских биатлонистов, под 10-м номером, начнёт борьбу за медали Дмитрий Малышко. Спустя 22 минуты гонку начнёт Максим Цветков, получивший 54-й нагрудный номер. 59-м стартует Антон Бабиков. 62-м – Семён Сучилов. В заключительной группе выступят Матвей Елисеев (96-й) и Никита Поршнев (113-й).

Спринтерская гонка у мужчин начнётся завтра, 23 февраля, в 11:00 мск.

На данный момент в активе сборной России одна медаль континентального первенства – победу в одиночной смешанной эстафете одержали Малышко и Евгения Павлова.

По итогам спринта будет сформирован состав на гонку преследования, которая пройдёт 24 февраля.