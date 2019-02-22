Павлова стартует шестой в спринте на ЧЕ в Раубичах, Миронова — 33-й

Стал известен стартовый лист женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

Первым из российских биатлонисток, под шестым номером, начнёт борьбу за медали Евгения Павлова. Светлана Миронова получила 33-й стартовый номер, Наталья Гербулова – 40-й. Екатерина Юрлова-Перхт выступит в спринте с 43-м нагрудным номером. Виктория Сливко уйдёт в гонку 51-й. Ирина Старых получила 70-й стартовый номер.

Спринтерская гонка у женщин начнётся завтра, 23 февраля, в 14:00 мск.

На данный момент в активе сборной России одна медаль континентального первенства – победу в одиночной смешанной эстафете одержали Дмитрий Малышко и Павлова.

По итогам спринта будет сформирован состав на гонку преследования, которая пройдёт 24 февраля.