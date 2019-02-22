Латыпов и Васнецова вошли в состав сборной России на Универсиаду-2019

Утверждён состав сборной России по биатлону на Всемирную зимнюю универсиаду в Красноярске. В команду вошли 16 спортсменов — 8 женщин и 8 мужчин. Среди них — выступавшие на Кубке мира Эдуард Латыпов и Валерия Васнецова, участники Кубка IBU Никита Поршнев, Василий Томшин и Наталья Гербулова.

Мужчины — Александр Дедюхин, Дмитрий Иванов, Евгений Крюков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Алексей Петров, Василий Томшин, Алексей Чулев.

Женщины — Валерия Васнецова, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Эмма Тимербулатова, Ирина Казакевич, Елена Чиркова.

Ранее стало известно, что старшим тренером команды станет Александр Селифонов.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.