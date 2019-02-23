Скелетонисты Никитина и Третьяков — лидеры зачёта КМ перед финальным этапом

Российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков лидируют в зачёте Кубка мира перед заключительным этапом в Калгари (Канада), который пройдёт с 23 по 24 февраля.

Никитина возглавляет генеральную классификацию с 1479 баллами, опережая свою ближайшую преследовательницу — немецкую спортсменку Тину Херманн (1372) — на 107 очков. На текущем третьем месте идёт ещё одна немка Жаклин Лёллинг (1244), которая пропускает этап в Канаде.

Третьяков (1494) благодаря победе в Калгари увеличил отрыв от своего главного конкурента — представителя Южной Кореи Юн Сун Бина (1455) — до 39 баллов. На третьей строчке располагается ещё один россиянин Никита Трегубов, на счету которого 1345 очков.

Скелетон. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1494 балла.

2. Юн Сун Бин (Республика Корея) — 1455.

3. Никита Трегубов (Россия) — 1345.

4. Мартинс Дукурс (Латвия) — 1341...

16. Владислав Марченков (Россия) — 645.

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) — 1479 баллов.

2. Тина Херманн (Германия) — 1372.

3. Жаклин Лёллинг (Германия) — 1244...

7. Юлия Канакина (Россия) — 976...

11. Рената Хузина (Россия) — 888.

Напомним, Третьяков является единственным обладателем «Большого хрустального глобуса» в истории России. Олимпийский чемпион 2014 года выиграл зачёт Кубка мира в сезоне-2008/09. Российские скелетонистки ранее не входили в топ-3 генеральной классификации.