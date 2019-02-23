Малышко: выкладывался по полной, но не смог устать, на финише ещё остались силы

Олимпийский чемпион 2014 года российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал выступление в спринте на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

«Сегодня самочувствие было хорошим. Выкладывался по полной, но не смог устать, на финише ещё остались силы. Трасса ледяная, скорость высокая, поэтому не удаётся себя исчерпать. Что делать, чтобы догнать Бё? Нужно работать, везде по чуть-чуть добавлять – и на лыжне, и в состоянии, везде по секундочкам урывать», — сказал Малышко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее Малышко вместе с Евгенией Павловой стал чемпионом Европы в одиночной смешанной эстафете. Для сборной России по биатлону эта медаль пока единственная на этом турнире.

Чемпионат Европы завершится завтра, 24 февраля.