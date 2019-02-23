Бронзовая медаль Малышко и победа Т. Бё — в обзоре спринта на ЧЕ по биатлону

В мужской спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) россиянин Дмитрий Малышко занял третье место, не допустив ошибок на огневых рубежах.

Победу одержал представитель Норвегии Тарьей Бё, у которого был один промах на «лёжке». Вторым стал швед Йеспер Нелин, отстрелявший без штрафа.

Больше видео можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.

Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 21.40,1 (1+0).

2. Йеспер Нелин (Швеция) — +10,6 (0+0).

3. Дмитрий Малышко (Россия) — +35,2 (0+0)...

11. Матвей Елисеев (Россия) — +53,9 (2+0)…

16. Антон Бабиков (Россия) — +59,9 (0+0)…

37. Максим Цветков (Россия) — +1.32,0 (0+0)…

39. Никита Поршнев (Россия) — +1.34,2 (0+1)…

60. Семён Сучилов (Россия) — +2.07,3 (2+1).

Чемпионат Европы по биатлону завершится 24 февраля.