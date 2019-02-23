Кулижников и Голикова заняли третьи места на ЧМ по спринтерскому многоборью

Российские спортсмены Павел Кулижников и Ангелина Голикова заняли третьи места в забегах на 500 м на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды).
Победы в забегах одержали японцы — Тацуя Синхама и Нао Кодайра.
Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Херенвен, Нидерланды
Мужчины, 500 м
1. Тацуя Синхама (Япония) – 34,66
2. Кай Вербей (Нидерланды) – 34,72
3. Павел Кулижников (Россия) – 34,74
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 34,74…
5. Виктор Муштаков (Россия) – 34,75
5. Руслан Мурашов (Россия) – 34,75
Женщины. 500 м
1. Нао Кодаира (Япония) – 37,27
2. Ванесса Герцог (Австрия) – 37,31
3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,49…
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,99
7. Дарья Качанова (Россия) – 38,00
Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Мужчины. 500 м
23 февраля 2019 года, суббота. 17:40 МСК
1
Тацуя Синхама
Япония34.66
2
Кай Вербий
Нидерланды34.72
3
Павел Кулижников
Россия34.74