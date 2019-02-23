Кулижников и Голикова заняли третьи места на ЧМ по спринтерскому многоборью

Российские спортсмены Павел Кулижников и Ангелина Голикова заняли третьи места в забегах на 500 м на чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды).

Победы в забегах одержали японцы — Тацуя Синхама и Нао Кодайра.

Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Херенвен, Нидерланды

Мужчины, 500 м



1. Тацуя Синхама (Япония) – 34,66

2. Кай Вербей (Нидерланды) – 34,72

3. Павел Кулижников (Россия) – 34,74

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 34,74…

5. Виктор Муштаков (Россия) – 34,75

5. Руслан Мурашов (Россия) – 34,75



Женщины. 500 м



1. Нао Кодаира (Япония) – 37,27

2. Ванесса Герцог (Австрия) – 37,31

3. Ангелина Голикова (Россия) – 37,49…

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,99

7. Дарья Качанова (Россия) – 38,00