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Женская сборная России по регби проиграла команде Испании в полуфинале ЧЕ

Женская сборная России по регби проиграла команде Испании в полуфинале ЧЕ
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Женская сборная России проиграла команде Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы по регби. Встреча завершилась со счётом 41:0 в пользу испанок.

В составе победителей удачные попытки на счету Марии Гарсии, Патрисии Гарсии, Марии Лосады, Майтены Салинас, Лоурдес Аламеды, Паулы Рекуены, Майки Бруст, Моники Кастело и Йеры Ечебаррии.

Во втором полуфинале турнира сыграют команды Нидерландов и Германии. Сборная Испании является действующим чемпионом турнира.

Добавим, в феврале женская сборная России стала седьмой на третьем этапе Мировой серии по регби-7 в Сиднее.

Победу на этапе одержала команда Новой Зеландии. В финале они переиграли Австралию — 34:10. Бронзу завоевала сборная США, обыгравшая сборную Ирландии — 26:10.

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