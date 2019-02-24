Драчёв: может, на ЧМ дадим Логинову пропустить смешанную эстафету и сингл-микст

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о перспективах Александра Логинова на грядущем чемпионате мира в Швеции.

«Какие гонки Логинов побежит на ЧМ? Все запланированные гонки. Может быть, дадим ему пропустить смешанную эстафету и сингл-микст. Хотя там тоже медали и эти гонки будут востребованы. Будем смотреть по состоянию, насколько он сможет выдержать всю программу.

Нужно, чтобы и в последние дни – в эстафете, масс-старте – он чувствовал себя хорошо. Чемпионат мира длинный, надо дать возможность кому-то другому пробежать. Но этот биатлонист должен быть не хуже. Вот у Матвея Елисеева в этом сезоне прекрасный рост. Мы очень довольны его потенциалом, выходом на такой уровень", — цитирует Драчёва «РИА Новости».