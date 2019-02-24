Тренер: за чемпионат Европы женской сборной Украины можно поставить троечку

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин подвёл итоги чемпионата Европы по биатлону.



«За этот чемпионат команде в целом можно поставить троечку. Я рад за Юлю Журавок и её серебряную медаль в индивидуальной гонке. Но мы могли и в смешанной эстафете бороться за медаль. В спринте мы функционально выглядели не лучшим образом. А в гонке преследования и Вита, и Настя обязаны были цепляться за медали, но сегодня фортуна была не с нами.



Мы все надеемся, что чемпионат мира пройдёт более успешно для нас. Для этого проделан большой объём работы – даже Вита и Валя Семеренко, находясь на сборе вместо участия на этапах Кубка мира, сделали работу, которую тоже нужно переварить. Сейчас видно, что на лыжне они выглядят немного тяжеловато. Но у нас ещё есть десять дней, мы внесём коррективы и, надеюсь, к чемпионату мира подойдём в другом состоянии», – цитирует Прокунина Biathlon.com.ua.

Юрлова-Перхт победила в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону