Губерниев: как Алёша Попович, возьму меч-кладенец и сделаю Шипулина на ЧМ

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о грядущем соперничестве с Антоном Шипулиным, Николаем Кругловым и Дмитрием Тереховым, которые будут работать на чемпионате мира по биатлону на Первом канале.



«Присутствие на дружественном Первом канале Антона Шипулина придаст ускорения моей комментаторской мысли. Как будет приятно соперничать с Тереховым, Кругловым и Шипулиным, этим трёхглавым драконом. Я, как скромный Алёша Попович российского спорта, возьму меч-кладенец и в честной борьбе сделаю моих друзей с соседнего канала. Мы же видели программу Ивана Урганта с Шипулиным, где за первые 20 секунд моя фамилия была произнесена трижды. Это нормально», — приводит слова Губерниева издание «Спорт-экспресс».

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