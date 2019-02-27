Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на чемпионат мира

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин объявил состав команды на чемпионат мира в Эстерсунде.



«Состав на чемпионат мира уже известен. Это Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок, которая будет у нас пятым номером.



По поводу шестой девушки мы пока что думаем, целесообразно ли вообще туда ехать Надежде Белкиной. По результатам, в принципе, она попадает в состав, но сидеть запасной смысла нет. Лучше участвовать на этапе Кубка IBU в Мартелло, а дальше подключиться к основной команде на заключительном этапе в Осло.



Мы остаемся в Раубичах до 4-го числа, после чего переезжаем в Эстерсунд. Организаторы обещали, что уже с 4 марта откроют стадион. Надеюсь, мы проведём в Раубичах хорошую работу, хотя обещают тёплую погоду. Не совсем то, чего бы нам хотелось. Переживаем, что лыжня может быть мягкая», — цитирует Прокунина XSport.

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