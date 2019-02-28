Йоханнес Бё лишён очков, заработанных в гонке преследования в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов и норвежец Йоханнес Бё договорились о том, что спортсмену не будут начислены 43 очка за четвёртое место, занятое в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Лидер общего зачёта Кубка мира также решил передать заработанные 7 тыс. евро призовых биатлонистам, которые финишировали за ним.

Ранее Бё проинформировал IBU о том, что на последней «стойке» он выполнил лишь четыре выстрела вместо пяти. Позднее IBU подтвердил слова Йоханнеса, проанализировав трансляцию. Один патрон был найден в магазине после финиша норвежца, однако из-за проблем с коммуникацией жюри не было поставлено в известность вовремя.

Победителем гонки преследования стал француз Кентен Фийон-Майе.