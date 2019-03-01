Васильев — о словах Драчёва про Беларусь: странное заявление, я в недоумении

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва, который ранее заявил, что организация будет делиться спортсменами с Беларусью.



«Это, конечно, странное заявление. Сложно сказать, как его можно оценивать.



Драчёв прежде всего должен отстаивать интересы сборной России. У нас не так много кадров, которые мы можем себе позволить отдавать. Честно говоря, я в недоумении», – приводит слова Васильева «Спорт день за днём».

Напомним, Владимир Драчёв выступал за сборную Беларуси с 2002 по 2006 год. Он принял это решение после отказа руководства российской сборной включить его в состав команды на Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити.