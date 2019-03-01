РУСАДА запретило спортсменам пить пиво для ускорения процедуры допинг-контроля

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что РУСАДА запрещает спортсменам употреблять алкогольные напитки для ускорения прохождения допинг-контроля.



«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля. Запрет касается не только персонала РУСАДА, но и самих спортсменов. В соответствии с полномочиями национального антидопингового агентства, политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками и запрет на употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля.



Это положение теперь отражено в инструкции для офицеров допинг-контроля. Теперь атлету, которого заметят употребляющим то же пиво во время процедуры допинг-контроля, будет вынесено предупреждение, оно потом будет занесено в отчёт инспектора. В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено.

Некоторые международные федерации уже чётко прописали в своих правилах запрет на употребление алкогольных напитков во время процедуры допинг-контроля. К примеру, Международная федерация хоккея и Международная федерация футбола", — цитирует Пахноцкую ТАСС.



22 января исполком ВАДА принял решение не лишать РУСАДА соответствия кодексу организации.