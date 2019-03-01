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Баташова выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью в Египте

Баташова выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью в Египте
Другие / Прочие виды спорта

Россиянка Ульяна Баташова стала победительницей этапа Кубка мира по современному пятиборью в Каире (Египет).

По итогам пяти видов (фехтование, плавание, конкур, стрельба и бег) россиянка набрала 1358 очков. Второе место заняла представительница Ирландии Наталья Койл (1347 баллов). Замкнула призовую тройку венгерка Шарольта Ковач (1341).

В десятку лучших вошла ещё одна представительница России: Гульназ Губайдуллина заняла восьмое место (1321).

Современное пятиборье. Кубок мира. Египет, Каир
Женщины
1. Ульяна Баташова (Россия) — 1358 очков.
2. Наталья Койл (Ирландия) — 1347.
3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 1341...
8. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 1321...
15. Аделина Ибатуллина (Россия) — 1299...
27. Ксения Фральцова (Россия) — 1250.

Следующий этап пройдет с 10 по 14 апреля в Софии (Болгария).

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