Губерниев: некоторым «звёздам биатлона» то тренеры плохие, то питание не то

Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о российских биатлонистах, которые не попали в состав сборной России на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция). Турнир пройдёт с 7 по 17 марта.

«Я надеюсь, что и девчонки наши сумеют собраться как настоящая команда и будут бороться в каждой гонке за медали, как наши лыжники. Я – оптимист. Хочу сказать, что «звёздам биатлона», которые не попали на чемпионат мира, нужно спрашивать прежде всего с себя. То им тренеры плохие, то питание не то, то лыжи плохо мажут. Нечего на зеркало пенять! Нужно собраться и показать результат, если ты настоящий спортсмен», – сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.