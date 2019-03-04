Гербулова: до последнего огневого рубежа не была уверена в победе

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала победу в индивидуальной гонке на зимней Универсиаде в Красноярске.



«Если посмотреть в протокол, то покажется, что победа далась легко, но это не совсем так. Индивидуальная гонка постоянно держит в напряжении, и я до последнего огневого рубежа не была уверена в победе. Выложилась до конца. Собственно, один лишний промах — и были бы проблемы. Поэтому этой победе я очень рада, как ни крути — крупный старт, пусть даже россиянки имеют тут преимущество над остальными. Боремся-то мы не столько с соперницами, сколько каждая сама с собой.



И второй важный для меня момент — я безумно рада, что не подвела Красноярск, спортивное руководство региона в последнее время очень много в меня вложило и, надеюсь, я оправдала доверие. После Универсиады сезон продолжится — меня ждёт этап Кубка IBU в итальянском Мартелле. Это финал международного сезона, но впереди ещё много стартов внутри России. Сезон получился сложным, но надо завершить его на хорошей ноте», — передаёт слова Гербуловой корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Россиянки заняли первые шесть мест по итогам гонки. Серебро досталось Екатерине Мошковой, бронза — Елене Чирковой.