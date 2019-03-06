Расписание чемпионата мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде

С 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Расписание стартов
7 марта
18:15 мск. Смешанная эстафета.
8 марта
18:15. Спринт, женщины.
9 марта
18:30. Спринт, мужчины.
10 марта
15:45. Гонка преследования, женщины.
18:30. Гонка преследования, мужчины.
12 марта
17:30. Индивидуальная гонка, женщины.
13 марта
18:10. Индивидуальная гонка, мужчины.
14 марта
19:10. Супермикст.
16 марта
15:15. Эстафета, женщины.
18:30. Эстафета, мужчины.
17 марта
15:15. Масс-старт, женщины.
18:00. Масс-старт, мужчины.
На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской эстафете.