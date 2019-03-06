Расписание чемпионата мира по биатлону 2019 года в Эстерсунде

С 7 по 17 марта в Эстерсунде (Швеция) пройдёт чемпионат мира по биатлону. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Расписание стартов

7 марта

18:15 мск. Смешанная эстафета.

8 марта

18:15. Спринт, женщины.

9 марта

18:30. Спринт, мужчины.



10 марта

15:45. Гонка преследования, женщины.

18:30. Гонка преследования, мужчины.



12 марта

17:30. Индивидуальная гонка, женщины.



13 марта

18:10. Индивидуальная гонка, мужчины.



14 марта

19:10. Супермикст.



16 марта

15:15. Эстафета, женщины.

18:30. Эстафета, мужчины.



17 марта

15:15. Масс-старт, женщины.

18:00. Масс-старт, мужчины.

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в Хохфильцене (Австрия), российская сборная завоевала две медали: бронзу — в смешанной эстафете, золото — в мужской эстафете.