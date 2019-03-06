Лыжник Якимушкин дисквалифицирован, золото Универсиады получил Терентьев

Российский лыжник Иван Якимушкин, выигравший золотую медаль зимней Универсиады в Красноярске в спринте свободным стилем, был дисквалифицирован по итогам гонки за нарушение правил. Золото перешло его соотечественнику Александру Терентьеву, сообщает официальный сайт соревнований.
Серебро досталась представителю Казахстана Ассету Дюссенову, бронза — россиянину Андрею Собакарёву.
Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск
Спринт свободным стилем. Мужчины
1. Александр Терентьев (Россия) — +2.49,39.
2. Ассет Дюссенов (Казахстан) — +0,02.
3. Андрей Собакарёв (Россия) — +2,07.
4. Иван Кириллов (Россия) — +7,98.
Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 49 наград.
На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.