Лыжник Якимушкин дисквалифицирован, золото Универсиады получил Терентьев

Российский лыжник Иван Якимушкин, выигравший золотую медаль зимней Универсиады в Красноярске в спринте свободным стилем, был дисквалифицирован по итогам гонки за нарушение правил. Золото перешло его соотечественнику Александру Терентьеву, сообщает официальный сайт соревнований.

Серебро досталась представителю Казахстана Ассету Дюссенову, бронза — россиянину Андрею Собакарёву.



Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск

Спринт свободным стилем. Мужчины

1. Александр Терентьев (Россия) — +2.49,39.

2. Ассет Дюссенов (Казахстан) — +0,02.

3. Андрей Собакарёв (Россия) — +2,07.

4. Иван Кириллов (Россия) — +7,98.



Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 49 наград.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.