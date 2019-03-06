Лыжник Якимушкин выиграл золото Универсиады в спринте

Российский лыжник Иван Якимушкин выиграл золотую медаль зимней Универсиады в Красноярске в спринте свободным стилем. Серебряным призёром стал его соотечественник Александр Терентьев. Бронза досталась представителю Казахстана Ассету Дюссенову.
Лыжные гонки. Универсиада. Красноярск
Спринт свободным стилем. Мужчины
1. Иван Якимушкин (Россия) — 2.48,76.
2. Александр Терентьев (Россия) — +0,64.
3. Ассет Дюссенов (Казахстан) — +0,66.
4. Андрей Собакарёв (Россия) — +2,71.
5. Иван Кириллов (Россия) — +8,62.
Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав уже 46 наград.
На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России завоевала 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.
Универсиада-2019. Мужчины. Спринт. Свободный стиль
06 марта 2019 года, среда. 08:30 МСК
1
Иван Якимушкин
Россия2:48.76
2
Александр Терентьев
Россия+0.6
3
Ассет Дюссенов
Казахстан+0.6
Лыжница Мацокина завоевала серебро Универсиады в спринте, Некрасова — бронзу