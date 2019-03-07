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Дальмайер: сборная Германии абсолютно чиста

Дальмайер: сборная Германии абсолютно чиста
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала допинговый скандал, который случился на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Мы все были шокированы случившимся, это потрясло весь спорт, включая и нас. Но мы можем говорить только за себя, мы абсолютно чисты. То, что произошло — удивительно. Лично я не была знакома с этим врачом из Эрфурта», — приводит слова немецкой биатлонистки Bild.

Также Дальмайер оценила состояние своей формы перед стартом чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция): «У меня было много взлётов и падений в этом сезоне, но теперь я чувствую себя готовой на 100%».

В результате антидопингового рейда в Зеефельде были задержаны пять лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана. Все они сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом из Эрфурта.

Дальмайер и Пайффер вошли в состав сборной Германии на смешанную эстафету на ЧМ
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