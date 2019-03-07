Состоялась жеребьёвка «Финалов четырёх» Кубка России по гандболу

Стали известны полуфинальные пары Кубка России по гандболу. Действующие победители мужского «Кубка четырёх» «Чеховские медведи» встретятся с ГК «СКИФ», тогда как московский «Спартак» сыграет с ГК «Каустик», передаёт корреспондент «Чемпионата» Пётр Виноградов.



Хозяином матча за третье место станет проигравшая команда в паре «Спартак» – «Каустик».



«Финал четырёх» Кубка России среди мужчин пройдет 16-17 марта в Чехове.



Прошлогодние победительницы женского розыгрыша соревнований — «Ростов-Дон» — сыграют против ЖГК «Звезда». Вторую полуфинальную пару составили «Астраханочка» и «Лада».

Хозяином матча за третье место станет проигравшая команда в паре «Астраханочка» – «Лада».

«Финал четырёх» Кубка России среди женщин пройдет 30-31 марта.