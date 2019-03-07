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Павлова: мне не понравилась работа лыж, группа со спуска просто уезжала от меня

Фото: РИА Новости
Павлова: мне не понравилась работа лыж, группа со спуска просто уезжала от меня
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли четвёртое место.

«Трасса была сильно сложная, мы «наелись», и от этого были промахи. Эта эстафета научила, что нужно работать более контактно. Отмечу, что не понравилась работа лыж, группа со спуска просто уезжала от меня, я ничего не могла сделать», — цитирует Павлову «Матч ТВ».

Золото выиграли норвежцы, серебро досталось команде Германии, а бронзу взяла сборная Италии.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Смешанная эстафета

1. Норвегия (Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1.17.41,4 (0+7)
2. Германия (Ванесса Хинц, Денизе Херрман, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — +13,1 (0+9)
3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +1.09,6 (0+14)
4. Россия (Евгения Павлова, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — +1.32,4 (0+8)
5. Швеция (Линн Перссон, Ханна Эберг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) — +1.35,3 (0+10)

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