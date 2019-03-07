Касперович: 4-е место — достойный результат для старта. Дальше будет лучше

Тренер Александра Логинова Александр Касперович прокомментировал выступление сборной России (4-е место) в смешанной эстафете на ЧМ в Эстерсунде.



«Считаю, четвёртое место — достойный результат для старта. Самое главное, ребята боролись. Жаль, что не получилось у Евгении Павловой завязать борьбу. Рад за Юрлову, она в хорошей форме, отличная стрелковая подготовка — 10 из 10. Для старта это просто прекрасный результат. В общем-то, неплохо. Это не провал. Дальше будет лучше.



Логинову не стоило участвовать, чтобы поберечь силы? С Сашей мы обсуждали — ему необходимо было стартовать, продышаться, проработаться. Здесь всё нормально.



Почему Логинов часто не может «затащить» сборную в медали на последнем этапе? Получая эстафету, спортсмен при отставании в минуту и более идёт на риск. Ищет варианты, как сократить — быстрой стрельбой или работой на трассе. Спортсмен просто рискует. Если бы Логинов получил эстафету в комфортных условиях — вторым, третьим, — рисковать было бы опасно. А когда ты пятый, шестой, седьмой — надо идти ва-банк.



Саша — надёжный эстафетчик, он может работать пять из пяти выстрелов в комфортных условиях. Так что здесь я бы не согласился. Думаю, Саша в дальнейшем не подведёт», — цитирует Касперовича «Спорт день за днём».

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