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Шевалье: мои пальцы на стрельбе были просто деревянными

Шевалье: мои пальцы на стрельбе были просто деревянными
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Французская биатлонистка Анаис Шевалье прокомментировала неудачное выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Она завершила первый этап на 18-м месте.

«Я хорошо поработала на первом круге, но была одна проблема — у меня замёрзли пальцы. Я делала всё, что могла, но пришлось непросто. Я стреляла, полагаясь на рефлексы и опыт. Такого не должно было произойти.

На «стойке» случилось то же самое. Мои пальцы были деревянными. Это моя вина. Но я не могу объяснить произошедшее. Погода не была холодной, но я замёрзла. Было неприятно так неудачно начать эстафету. Я была очень зла», — приводит слова Шевалье L'Equipe.

Сборная Франции в смешанной эстафете финишировала восьмой. Золото выиграли норвежцы.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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