Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Гараничев пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на ЧМ в Эстерсунде

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
Гараничев пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на ЧМ в Эстерсунде
Другие / ЧМ по биатлону 2019

На последней стрельбе в мужской гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде россиянин Евгений Гараничев допустил существенную ошибку, изменившую результат гонки не в его пользу, сообщил тренер сборной России по стрельбе Леонид Гурьев.

Гараничев подошёл к стрельбищу шестым и допустил один промах. Однако, взглянув на мишень, Евгений решил, что ошибся дважды и пробежал два штрафных круга. На самом деле последняя мишень закрывалась очень медленно, и Гараничев просто не дождался.

С одним кругом россиянин мог бороться за место на пьедестале почёта или как минимум быть «в цветах». Из-за лишнего круга Евгений, допустивший всего один промах на четырёх огневых рубежах, стал девятым, отстав от призёров на полминуты.

Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент