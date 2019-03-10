Гараничев пробежал лишний штрафной круг в пасьюте на ЧМ в Эстерсунде

На последней стрельбе в мужской гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде россиянин Евгений Гараничев допустил существенную ошибку, изменившую результат гонки не в его пользу, сообщил тренер сборной России по стрельбе Леонид Гурьев.

Гараничев подошёл к стрельбищу шестым и допустил один промах. Однако, взглянув на мишень, Евгений решил, что ошибся дважды и пробежал два штрафных круга. На самом деле последняя мишень закрывалась очень медленно, и Гараничев просто не дождался.

С одним кругом россиянин мог бороться за место на пьедестале почёта или как минимум быть «в цветах». Из-за лишнего круга Евгений, допустивший всего один промах на четырёх огневых рубежах, стал девятым, отстав от призёров на полминуты.