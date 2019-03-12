Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ в Эстерсунде

Сегодня, 12 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт будет дан в 17:30 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая пятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (49-й), Светлана Миронова (64-й) и Лариса Куклина (95-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Лиза Виттоцци стартует 56-й. Её соотечественница Доротея Вирер, занимающая второе место с отставанием в 6 очков, выйдет на старт 44-й.



Словачка Анастасия Кузьмина стартует 7-й, финка Кайса Мякяряйнен — 13-й, норвежка Марте Рёйселанд — 20-й, немка Лаура Дальмайер — 28-й.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

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