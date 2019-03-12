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Велепец: Джима жалуется, что на ЧМ еда одна и та же — картофель и котлеты

Велепец: Джима жалуется, что на ЧМ еда одна и та же — картофель и котлеты
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Урош Велепец, тренер украинской биатлонистки Юлии Джимы, сообщил, что спортсменка недовольна рационом питания на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Организаторы не отвечают за питание в отелях. Словенская сборная живёт в домике. Мы привезли своего повара, и он нам готовит, что мы хотим. Это хорошее решение и вдвое дешевле.

Но Юля живёт в гостинице с украинской командой. Она тоже жалуется. Завтрак замечательный, а затем одно и то же – картофель и котлеты. Просто раньше надо было думать об этом. Швеция и Норвегия особенно едой не занимаются. У них другие приоритеты», — приводит слова тренера «UA: Біатлон».

Джима вошла в состав сборной Украины на индивидуальную гонку, которая состоится в Эстерсунде сегодня, 12 марта.

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