Домрачева получила Малый хрустальный глобус после дисквалификации Глазыриной

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала обладательницей Малого хрустального глобуса в пасьютах сезоне-2014/15. Предыдущая обладательница приза Кайса Мякяряйнен из Финляндии лишилась награды в результате аннулирования всех результатов россиянки Екатерины Глазыриной в период с 2013 по 2017 год.



По итогам перерасчёта очков Домрачева сравнялась с Мякяряйнен по количеству очков, однако Малый хрустальный глобус достался именно биатлониске из Беларуси благодаря большему количеству побед в гонках преследования.



Ранее стало известно, что в результате аннулирования результатов Глазыриной, бронзовая медаль этапа Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15 досталась другой россиянке Ольге Подчуфаровой.

Напомним, в начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года.



Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга, по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории. Срок дисквалификации 31-летней биатлонистки уже истёк.