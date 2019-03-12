Елисеев и Павлова выступят в супермиксте на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Россияне Матвей Елисеев и Евгения Павлова выступят в супермиксте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров. Соревнования состоятся 14 марта. Старт будет дан в 19:10 мск.

Сегодня, 12 марта, в Эстерсунде пройдёт женская индивидуальная гонка на 15 км. Первой из россиянок в гонку отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая пятый стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Кайшева (49-й), Светлана Миронова (64-й) и Лариса Куклина (95-й).

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Чемпионат мира завершится 17 марта.

